泰豐輪胎大火燒18小時 平鎮成碳黑落塵重災區

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泰豐輪胎中壢廠17日發生大火，大批警消趕赴灌救。（楊明峰翻攝）

桃園市中壢區泰豐輪胎工廠17日下午傳出火警，火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際，數公里外都可看見黑煙密布。（中央社）

泰豐輪胎火警，火勢直竄天際，場面駭人。（我是中壢人提供）

桃園市中壢區泰豐輪胎17日下午3時許發生大火，火勢一發不可收拾，近百名消防弟兄徹夜灌救，於當晚7時36分控制火勢、當晚9時50分熄滅火勢並進行殘火處理，直到18日5時30分殘火處理完畢，等於大火連燒18小時才完全熄滅，消防局現場派員留守2車7人警戒，以防復燃，另外，消防局火調科人員正著手調查火警原因。

桃園市長鄭文燦18日上午視察附近校園火警落塵狀況，鄭文燦說明，大火產生的碳黑粒子落塵主要集中在平鎮地區，已請教育局清查中壢、平鎮地區的高中小學，請中壢、平鎮區公所清查公園等公共設施，也請里長查報災損。

鄭文燦也派出清潔隊、消防局展開相關清洗作業，範圍以學校、公園優先，而中壢、平鎮區公所及衛生所也提供口罩給民眾，另外指示學校先停止或減少戶外活動，以免學生吸入過多碳黑粒子，造成呼吸道等相關不適。

(中時)