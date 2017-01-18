泰豐輪胎大火 碳黑落塵集中平鎮

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泰豐輪胎發生大火，桃園市長鄭文燦一大早前往校園內發送口罩時表示，這次大火的碳黑粒子落塵主要集中在平鎮，已要求進行災損回報，同時以清理學校及公園為優先。

鄭文燦今天與教育局長高安邦、衛生局副局長陳世璋視察中壢國中，並了解關心口罩發放情形，而面對校園內不少區域所留下的碳黑產生的粒狀物污染，也要求市府各單位要嚴格把關與處理，千萬不要危害到學生與民眾的健康。

鄭文燦表示，這是泰豐輪胎大火，碳黑粒子落塵主要集中在平鎮，同時也請教育局清查中壢平鎮地區高中小學、中壢平鎮區公所清查公園等公共設施，並請里長查報災損。

鄭文燦也指示中壢、平鎮清潔中隊以及支援的消防局水車，進行清洗作業，同時清洗範圍以學校及公園優先。

另外，中壢平鎮區公所、衛生所提供口罩，若學校適逢期末考，請學校先停止或減少戶外活動。1060118

(中央社)