大學學測20日登場 考生宜注意保暖
106學年度大學學測20日登場，台南設有2個考區，應考人數逾萬人，因強烈冷氣團來襲，最低體感溫度僅9度，試務學校提醒考生一定要注意保暖。
承辦台南一考區試務的的成功大學表示，台南一考區設有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中及長榮中學等5個分區，考生人數共8661人，除國文科是120分鐘外，其餘各科均是100分鐘。
台南一考區考生人數，台南一中有1574人，台南二中1890人，台南女中1806人，家齊高中1596人，長榮中學1795人。
承辦台南二考區試務的台南大學說，台南二考區設在新營高中，共有43個試場，考生人數1733人。
適逢入冬後首波強烈大陸冷氣團來襲，台南20日起氣溫大幅下降，南大提醒考生注意保暖、補充水分，以維持最佳狀態應考。
南區氣象中心預測，這波強烈冷氣團影響至少5天，台南日夜溫差最高達攝氏12度，最低體感溫度只有9度。但白天在太陽加熱下，溫度回升很快，高溫大約在23度至24度 1060118
(中央社)
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