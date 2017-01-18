政府破解一例一休取巧？林伯豐：企業大不了不做
一例一休倉促上路，各界應變不及，造成物價上漲、部分產業人力調度困難。當勞資都在辛苦調適新制時，蔡英文總統竟然說政府是「公親變事主」；勞動部則連3天發新聞稿教大家「破解資方取巧怪招」。
台灣玻璃公司董事長、工商協進會理事長林伯豐接受中評社專訪表示，一例一休已經是「爛蘋果」，政府竟然還說出「破解」這種與企業對立的字眼，反正企業也沒能力與政府對立，最後只能歇業、關廠、減廠來配合政府。「我們不做就是了（指歇業），順你政府的意，但這樣政府真承受的了嗎？」。
林伯豐建議，此政策實施三個月後，務實的政府應該要提出檢討，既然出了差錯，就應該重新修正立法，大家都希望台灣經濟繁榮，不要搞到外資不來，又把內資打死，這樣台灣是很可憐的。
林伯豐說，既然大家已選蔡英文當總統，應該支持；不敢說蔡走錯方向，只能期待蔡做得更好。但製造對立總是不樂見的，接下來的年金改革的問題，會比一例一休更難處理，對立會更嚴重，對全民影響更深。
至於給執政7個月的蔡英文打幾分？林伯豐說，企業為了能生存下去，只能打高分，也希望她往高分方向走。
(中時電子報)
文章來源：中評網
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