政府破解一例一休取巧？林伯豐：企業大不了不做

工商協進會理事長林伯豐。（報系資料照 陳政錄攝）

針對總統蔡英文「政府公親變事主」說法，工商協進會理事長林伯豐17日受訪表示，政府制定的應該政府負責，把事情推給資方是不合理的。（中央社）

一例一休倉促上路，各界應變不及，造成物價上漲、部分產業人力調度困難。當勞資都在辛苦調適新制時，蔡英文總統竟然說政府是「公親變事主」；勞動部則連3天發新聞稿教大家「破解資方取巧怪招」。

台灣玻璃公司董事長、工商協進會理事長林伯豐接受中評社專訪表示，一例一休已經是「爛蘋果」，政府竟然還說出「破解」這種與企業對立的字眼，反正企業也沒能力與政府對立，最後只能歇業、關廠、減廠來配合政府。「我們不做就是了（指歇業），順你政府的意，但這樣政府真承受的了嗎？」。

林伯豐建議，此政策實施三個月後，務實的政府應該要提出檢討，既然出了差錯，就應該重新修正立法，大家都希望台灣經濟繁榮，不要搞到外資不來，又把內資打死，這樣台灣是很可憐的。

林伯豐說，既然大家已選蔡英文當總統，應該支持；不敢說蔡走錯方向，只能期待蔡做得更好。但製造對立總是不樂見的，接下來的年金改革的問題，會比一例一休更難處理，對立會更嚴重，對全民影響更深。

至於給執政7個月的蔡英文打幾分？林伯豐說，企業為了能生存下去，只能打高分，也希望她往高分方向走。

(中時電子報)