悲劇！疑夫妻吵架 夫竟攜2幼子燒炭身亡

新竹市37歲林姓男子，昨疑似與妻子吵架，趁她凌晨上大夜班時，在家中帶著分別7歲、4歲的兒子燒炭輕生，林妻今清晨下班回家，欲打開房門，卻反鎖也無人回應，警消獲報到場協助破門，一進去就見到3人躺在床上，且出現屍斑，排除他殺可能，目前檢警調查釐清中。

警方表示，林男昨與妻子發生激烈爭吵，待她外出上大夜班時，打電話向其母傾訴，表明心情不好、想輕生，沒想到他不聽勸阻，將木炭置於烤肉用的爐子，在國華街某3樓臥室，帶著2名幼子燒炭。

林妻今早6時許下班返家，發現房間反鎖，怎麼敲打都沒人回應，趕緊通知警消，人員透過橇棒順利破門而入，卻發現丈夫與兒子躺在床上，已明顯死亡。警方說，3人衣衫完整且無打鬥痕跡，房內窗戶用膠帶密封，未留下遺書，排出他殺可能，詳細原因待檢警調查。

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