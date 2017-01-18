MLB》不當撞牆哥 漢米爾頓改守一壘
曾經成功戒毒，寫下浪子回頭勇奪美聯MVP的佳話，卻也因為外野守備奮不顧身，時常接球「撞牆」而傷痕累累。前美聯打擊王漢米爾頓（Josh Hamilton）今年和遊騎兵簽下小聯盟合約，不要再當「撞牆哥」，將在春訓改守一壘。
「如果我守外野，你知道我一定會滿場跑，很難避免會撞上全壘打牆，那就是我的打球風格，不然就沒意思了。」漢米爾頓說：「不過想想看，對我來說最重要的事情，應該是盡量增加打擊機會、做出貢獻。為了健康出賽，指定打擊是可能的，也許還有一壘。」
漢米爾頓在2010年勇奪美聯打擊王與MVP，卻因為身體因素，2015年在遊騎兵只出賽50場，那也是他前一次在大聯盟出賽，2016年則因左膝受傷而全季報銷。他在去年6月開刀，8月底被遊騎兵釋出。
漢米爾頓上次守一壘時還未滿20歲，但他現在只希望能再次打球。去年春訓他開始懷疑自己的棒球生涯可能差不多了，經過兩次手術之後，膝蓋舊傷還是困擾著他。
遊騎兵總管丹尼爾斯（Jon Daniels）強調，漢米爾頓願意挑戰一壘，會讓他的防守位置更加多元。「他可以守外野，但膝蓋的耐用度是一個問題，在內野的負擔或許可以輕一些。」
遊騎兵仍在自由市場尋覓重炮一壘手，找納波里（Mike Napoli）回鍋是一個可能性，也對去年美聯全壘打王川波（Mark Trumbo）有興趣。不過這兩人都是右打，漢米爾頓的左打仍有很好的互補優勢。
(中時電子報)
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