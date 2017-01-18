美數十年民調最低準總統 川普反譏假的
根據今天公布的數項民調，本週即將上任的美國總統當選人川普（DonaldTrump）支持率和人氣數字難看，川普隨即推文反譏是「假的」。
法新社報導，美國有線電視新聞網/民意研究公司（CNN/ORC）民調顯示，40%受訪者贊同川普20日就職前處理交接事宜的方式，這個數字比近年歷來任何一位即將上任的美國總統都要低得多。
根據華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網（Washington Post/ABC News）民調，川普將以至少40年來人氣最低的準總統之姿入主白宮。
川普隨即砲轟這些民調，指出在他贏得去年11月8日大選前，多數調查都預測民主黨對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）會勝選。
川普在推特（Twitter）上寫道：「做假的大選民調且大錯特錯的同一批人，現在在做支持率民調，他們就像先前一樣都是作弊得來。」
這項CNN民調顯示，川普支持率落後最近3位前總統超過20個百分點，比總統歐巴馬2009年準備入主白宮時落後44個百分點。
CNN說，歐巴馬當時就職前支持率84%；比爾‧柯林頓（Bill Clinton）1992年12月底支持率67%；2001年1月起民調顯示小布希（George W. Bush）交接支持率61%。
40%受訪者告訴華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網民調，他們對川普有好感。54%受訪者說沒好感。華郵說，這使得川普成為至少從卡特（Jimmy Carter）1977年以來最不受歡迎的準總統。
華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網民調說，44%說川普有資格擔任總統，52%說沒資格。當問到對於川普將為國家未來做出正確決定有多少信心，38%說非常有或相當有信心，61%說只有一點或沒有信心。
CNN/ORC民調誤差範圍為正負3個百分點；華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網民調是3.5個百分點。（譯者：中央社盧映孜）1060118
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範