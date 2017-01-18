美數十年民調最低準總統 川普反譏假的

根據今天公布的數項民調，本週即將上任的美國總統當選人川普（DonaldTrump）支持率和人氣數字難看，川普隨即推文反譏是「假的」。

法新社報導，美國有線電視新聞網/民意研究公司（CNN/ORC）民調顯示，40%受訪者贊同川普20日就職前處理交接事宜的方式，這個數字比近年歷來任何一位即將上任的美國總統都要低得多。

根據華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網（Washington Post/ABC News）民調，川普將以至少40年來人氣最低的準總統之姿入主白宮。

川普隨即砲轟這些民調，指出在他贏得去年11月8日大選前，多數調查都預測民主黨對手希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）會勝選。

川普在推特（Twitter）上寫道：「做假的大選民調且大錯特錯的同一批人，現在在做支持率民調，他們就像先前一樣都是作弊得來。」

這項CNN民調顯示，川普支持率落後最近3位前總統超過20個百分點，比總統歐巴馬2009年準備入主白宮時落後44個百分點。

CNN說，歐巴馬當時就職前支持率84%；比爾‧柯林頓（Bill Clinton）1992年12月底支持率67%；2001年1月起民調顯示小布希（George W. Bush）交接支持率61%。

40%受訪者告訴華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網民調，他們對川普有好感。54%受訪者說沒好感。華郵說，這使得川普成為至少從卡特（Jimmy Carter）1977年以來最不受歡迎的準總統。

華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網民調說，44%說川普有資格擔任總統，52%說沒資格。當問到對於川普將為國家未來做出正確決定有多少信心，38%說非常有或相當有信心，61%說只有一點或沒有信心。

CNN/ORC民調誤差範圍為正負3個百分點；華盛頓郵報/美國廣播公司新聞網民調是3.5個百分點。（譯者：中央社盧映孜）1060118

(中央社)