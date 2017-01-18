遭海盜挾持沈瑞章 拍微電影感謝各界

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遭挾持到索馬利亞1672天的台灣輪機長沈瑞章，被釋放回台灣後，投身公益，將自身經歷融合生命教育與反毒宣導，傳達堅毅不屈的精神。他也透過影片，感謝所有曾經幫助過的人。

阿曼籍漁船「Naham3號」遭索馬利亞海盜挾持近5年，輪機長沈瑞章去年10月獲釋後，從大陸廣州，搭飛機回到台灣。

有感於春節即將來臨，是回顧一年，感恩的日子。沈瑞章親自拍攝微電影，感謝台灣善心人士長期居中協調營救他，也謝謝大家的關心，讓他安全回到台灣團圓。

回台灣休養兩個月，沈瑞章的體力逐漸恢復，他常回醫院看診復健，也常到基隆城隍廟裡祈福、還願，保佑大家。

在祈福時，巧遇的楊老太太，得知沈瑞章心存感恩營救他的國內外人士，因此，老太太出資贊助沈瑞章拍攝「台灣，好久不見」微電影，片中敘述，好久不見所思念的台灣，「感謝台灣善心人士，謝謝您」。

影片今天將在基隆崇右技術學院國際會議廳對外公開。沈瑞章說，30幾年前他遇船難不死，這次又遇到海盜挾持，在善心人士捐款贊助下獲救；他想藉影片，謝謝台灣與許多不認識的人。

在3分33秒的微電影短片中，沈瑞章感謝台灣幫助他的貴人。

沈瑞章全家，包括妻子楊秀慧、女兒親自現身感謝各界的關注。感謝營救他回台灣的所有救命恩人、談判官員、民間團體、媒體，年關將近，向大家說聲「謝謝您，感謝有你。」

楊老太太獲知沈瑞章關心與他同生共死，相處5年的各國船員，也協助沈在農曆春節過年前，送禮盒寄到國外。

在廟中所遇到的楊老太太，與沈瑞章聊天被挾持過程，對於沈不放棄同船其他年輕船員，「要走一起走、要死一起死」的大愛精神，也令老太太感佩。

沈瑞章表示，回到台灣，除了感謝救他所有的人，有機會也將與年輕朋友，一起回饋社會做公益，從事宣導反毒、反霸凌暨生命教育。

事實上，沈瑞章去年底，就曾首度到台北市建成國中校園演說，簡短分享人生體驗，勉勵學生們要孝順父母，面對困境，一定要堅持下去，絕對不能放棄。1060118

(中央社)