習近平會拜登 籲中美長期穩定合作
川普就任美國總統前夕，中國大陸國家主席習近平17日在瑞士會見美國副總統拜登時說，中美及世界人民根本利益需要雙方共同努力，構建長期穩定的合作關係。
新華社報導，習近平瑞士時間17日出席在達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）年會開幕式並發表演說後會見拜登（Joe Biden）。
習近平表示，中美建交38年來，兩國關係「歷經風雨」，但整體不斷向前發展。
他說，和美國總統歐巴馬達成構建中美新型大國關係共識3年多來，在雙方共同努力下，中美關係沿正確方向發展，兩國雙邊貿易、雙向投資規模、人員往來都創下歷史新高。
習近平說，「我們兩國人民和世界人民的根本利益需要中美兩國共同努力，構建長期穩定的合作關係。」
拜登表示，美中關係是極為重要的雙邊關係。在21世紀，美中的成長和繁榮對世界都至關重要。美方希望美中雙方能繼續加深互信、擴大合作。
除了會見拜登，習近平17日也在達佛斯會晤比利時國王菲利普（Philippe）、烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）。1060118
(中央社)
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