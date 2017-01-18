歐巴馬卸任前特赦 洩密變性士兵減刑

美國總統歐巴馬今天對包括變性士兵曼寧（Chelsea Manning）在內的多人特赦或減刑。曼寧因將手中的機密檔案洩露給維基解密（WikiLeaks），遭判刑入獄35年。

法新社報導，歐巴馬任內倒數特赦64人，另包括曼寧在內有209人獲減刑。官員表示，另一波減刑預料在19日公布。

曼寧坦承洩漏70萬筆敏感軍事與外交機密檔案給維基解密，於2013年8月被依間諜罪及其他相關罪名判刑。不過29歲的曼寧在5月前還不會獲釋。

曼寧被軍事法院判刑時，身分仍為男兒身，並被送入全為男性的監獄，但全部時間均為獨囚；曼寧還曾兩度企圖自殺。為她奔走的人士指出，曼寧的判刑過重，且心理虛弱。

不過另一於2013年震撼性揭露美國於全球進行廣泛通訊與網路監控的史諾登（Edward Snowden），則不在歐巴馬的特赦或減刑名單。

共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）對歐巴馬的決定暴跳如雷，他說：「我們不應對待一個叛國賊像烈士一樣；我實在不懂為何總統會對一個讓我們的軍隊、外交官、情報官員曝露於危險的人感到特別憐憫。」

其他獲得減刑者尚有波多黎各民族主義分子羅培茲-李維拉（Oscar Lopez-Rivera），他因被控涉恐怖主義遭監禁超過30年；曾因與記者談論伊朗核子計畫而向聯邦調查局（FBI）說謊的前四星上將卡特萊特（JamesCartwright），這次也獲特赦。（譯者：中央社陳亦偉）1060118

(中央社)