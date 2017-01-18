歐巴馬卸任前特赦 洩密變性士兵減刑
美國總統歐巴馬今天對包括變性士兵曼寧（Chelsea Manning）在內的多人特赦或減刑。曼寧因將手中的機密檔案洩露給維基解密（WikiLeaks），遭判刑入獄35年。
法新社報導，歐巴馬任內倒數特赦64人，另包括曼寧在內有209人獲減刑。官員表示，另一波減刑預料在19日公布。
曼寧坦承洩漏70萬筆敏感軍事與外交機密檔案給維基解密，於2013年8月被依間諜罪及其他相關罪名判刑。不過29歲的曼寧在5月前還不會獲釋。
曼寧被軍事法院判刑時，身分仍為男兒身，並被送入全為男性的監獄，但全部時間均為獨囚；曼寧還曾兩度企圖自殺。為她奔走的人士指出，曼寧的判刑過重，且心理虛弱。
不過另一於2013年震撼性揭露美國於全球進行廣泛通訊與網路監控的史諾登（Edward Snowden），則不在歐巴馬的特赦或減刑名單。
共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）對歐巴馬的決定暴跳如雷，他說：「我們不應對待一個叛國賊像烈士一樣；我實在不懂為何總統會對一個讓我們的軍隊、外交官、情報官員曝露於危險的人感到特別憐憫。」
其他獲得減刑者尚有波多黎各民族主義分子羅培茲-李維拉（Oscar Lopez-Rivera），他因被控涉恐怖主義遭監禁超過30年；曾因與記者談論伊朗核子計畫而向聯邦調查局（FBI）說謊的前四星上將卡特萊特（JamesCartwright），這次也獲特赦。（譯者：中央社陳亦偉）1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。