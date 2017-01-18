高雄警方「棗樂」奏效 保住農民辛苦心血
去年受颱風影響，水果產量大減，今年價格水漲船高，高雄市大社區棗子、芭樂價格飆破20年新高；仁武分局的「棗樂專案」奏效，分別於白天、深夜等時段以密集巡邏班次交替，打擊宵小不法的念頭，全力守護農民一整年的辛苦。
大社三寶：棗子、芭樂及牛奶，其中棗子、芭樂受到異常氣候及去年颱風風災影響，整體產量大大銳減，物依稀為貴，造成棗子、芭樂價格飛漲。
好價錢也恐怕引來小偷覬覦，仁武分局長李金龍預判，農曆春節前後市場水果需求急遽增加，民間交易熱絡將會引起不肖竊賊覬覦，遂指示規畫「棗樂專案」，員警分別於白天、深夜等時段密集巡邏棗子、芭樂田，協助果農守護成果。
不少果農也是徹夜未眠看顧，仁武分局表示，農曆年節前後將強力執行「棗樂專案」，幫忙農民輪流看守，把僅存不多的棗子、芭樂看緊，並藉以減輕辛苦農民負擔，保住農民一整年心血。
(中時)
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