高雄警方「棗樂」奏效 保住農民辛苦心血

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2017.01.18 高雄市 ▲高雄市仁武分局執行「 棗樂專案」，員警巡邏棗子及芭樂田，協助果農守護心血。（呂素麗翻攝）

2017.01.18 高雄市 ▲高雄市仁武分局執行「 棗樂專案」，員警巡邏棗子及芭樂田，協助果農守護心血。（呂素麗翻攝）

2017.01.18 高雄市 ▲高雄市仁武分局執行「 棗樂專案」，員警巡邏棗子及芭樂田，獲棗農肯定。（呂素麗翻攝）

2017.01.18 高雄市 ▲高雄市仁武分局執行「 棗樂專案」，員警巡邏棗子及芭樂田，協助果農守護心血。（呂素麗翻攝）

去年受颱風影響，水果產量大減，今年價格水漲船高，高雄市大社區棗子、芭樂價格飆破20年新高；仁武分局的「棗樂專案」奏效，分別於白天、深夜等時段以密集巡邏班次交替，打擊宵小不法的念頭，全力守護農民一整年的辛苦。

大社三寶：棗子、芭樂及牛奶，其中棗子、芭樂受到異常氣候及去年颱風風災影響，整體產量大大銳減，物依稀為貴，造成棗子、芭樂價格飛漲。

好價錢也恐怕引來小偷覬覦，仁武分局長李金龍預判，農曆春節前後市場水果需求急遽增加，民間交易熱絡將會引起不肖竊賊覬覦，遂指示規畫「棗樂專案」，員警分別於白天、深夜等時段密集巡邏棗子、芭樂田，協助果農守護成果。

不少果農也是徹夜未眠看顧，仁武分局表示，農曆年節前後將強力執行「棗樂專案」，幫忙農民輪流看守，把僅存不多的棗子、芭樂看緊，並藉以減輕辛苦農民負擔，保住農民一整年心血。

(中時)