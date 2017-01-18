要價一億五千萬的佛像 台灣竟展出4尊
前年一件清朝宮廷的合金銅「過去佛」，以人民幣3392.5萬元（約新台幣一億五千萬）高價成交，這種稀品全世界數量很少，沒想到台灣就展出4尊，讓資深主播戴忠仁都直呼：「真是一大福氣」。
佛光山佛陀紀念館從紫禁城借來這4尊珍貴佛像，包含身材阿娜多姿的「紫銅嵌白石佛母」、四臂持劍、持弓的「紫銅文殊菩薩」、捧著寶瓶的「紫銅嵌金銀絲無量壽佛」、騎在獅背上的「紫金獅吼觀音菩薩」，全都是當年乾隆皇帝供奉的，200多年從未對外公開展覽。
這批佛像用現代技術仍無法完全仿製，因此相當珍貴，即使到了北京故宮，也必須透過特殊關係才可能見到，戴忠仁看到台灣能展示很訝異，直說是前所未有的壯舉，直呼：「能近距離膜拜真是一大福氣」。這批珍貴的宮廷佛像會在19日週四晚間十一點的《國寶檔案》曝光。
(中時電子報)
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