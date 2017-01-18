洩密士兵獲歐巴馬減刑 亞桑傑表歡迎

「維基解密」創辦人亞桑傑（Julian Assange），今天對美國總統歐巴馬決定給洩密士兵曼寧（Chelsea Manning）減刑表示歡迎，並呼籲美國停止「對吹哨者的戰爭」。

法新社報導，亞桑傑於透過其中一名律師交給法新社的聲明中說：「我對歐巴馬總統給予遭判刑35年的曼寧小姐減刑的決定表示歡迎。」

亞桑傑說：「為了民主與法治的昌盛，美國政府應立即停止對吹哨者、我個人以及像維基解密這類發布者的戰爭。」

維基解密本月初在推特表示，如果歐巴馬對曼寧展現寬容，亞桑傑將同意被引渡到美國。

亞桑傑自2012年6月以來均住在倫敦的厄瓜多大使館內，以避免被引渡到瑞典，他在瑞典被控性侵。亞桑傑聲稱，他擔心會因自身在維基解密的角色，被從瑞典引渡到美國。

在白宮宣布曼寧將於5月獲釋後，亞桑傑的法律團隊尚未立即就他是否仍維持初衷發表評論。（譯者：中央社陳亦偉）1060118

(中央社)