美反托辣斯當局提告 晶片大廠高通受創
行動通訊晶片大廠高通公司（Qualcomm）今天遭受反托辣斯訴訟的打擊，該訴訟指控高通在用於手機和其他裝置的處理器市場上，濫用其主導優勢。
美國聯邦貿易委員會（US Federal Trade Commission，FTC）向加州聯邦法院提出指控，稱高通的做法等同「在基頻處理器（baseband processor）領域非法維護其獨佔地位」。基頻處理器為手機和其他裝置具有通訊功能的裝置。
高通在供應智慧型手機晶片上具主導地位，該公司在歐盟和中國大陸也面臨類似的反托辣斯調查，上月甫遭南韓執行監管機構創紀錄的8.5億美元罰款。
根據訴狀，「高通藉其獨佔優勢，維持對其他競爭者提高收取基頻處理器的專利權權利金，當手機製造商使用非高通處理器時，『實際上』向這些企業收『稅』。」
高通此舉已對總部位於台灣的威盛電子和聯發科造成傷害。
此外，FTC指控高通「以降低專利權利金，來交換蘋果公司（Apple）的獨家使用」，這讓蘋果在2011至2016年期間避免使用高通競爭者的處理器。
高通對記者置評的要求並未立即回應。（譯者：中央社徐睿承）1060118
(中央社)
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