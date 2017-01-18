史博賀歲 作伙迎新春

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常玉蠟燭 (1280x853)。(時藝多媒體提供)

國立歷史博物館迎接新春年節，即日起至1/31於史博館全省實體商店推出《金雞報喜 作伙迎新春》優惠活動，內容包含指定商品買一送一、五折起優惠，超過80項文創優質商品，如手錶、熱門明信片、青花傘、絲巾等，與民眾共慶佳節。

2017月曆。(時藝多媒體提供)

彩色花鳥絲巾 (1280x1280)。(時藝多媒體提供)

國立歷史博物館商店以《史博意象》、《賀歲吉祥》、《生活良品》三大主題遴選活動商品，讓民眾一次攬盡東方人文美學，特別遴選元寶、鍾馗、刺繡等新春寓意的館藏商品，讓家中的布置透過簡單的文創商品煥然一新。《生活良品》主題更推出史博熱銷商品，如行李吊牌、2017年掛曆、溥心畬十猿圖手錶、香氛蠟燭……等，皆為博物館商店上市以來首次推出優惠回饋，機會難得，欲購從速！

詳洽拾藝術商店02-23819386

(中時電子報)