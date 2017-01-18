喬治麥可選聖誕節自殺？前男友爆原因

喬治麥可的前男友Carlos Arturo Ortiz爆料他是自殺。（圖／翻攝mirror.co）

唱紅《Last Christmas》的英國歌手喬治麥可（George Michael）在去年聖誕節時離世，震驚全球。他死因仍無法完全確定，有一說是他心臟衰竭，但他的前男友Carlos Arturo Ortiz日前才在節目上爆料他是自殺，更說他會在聖誕節當天離世，也是因為他很討厭過聖誕節！

喬治麥可的死亡至今讓許多歌迷還是相當不捨，但他死因先被指是因心臟衰竭，沒想到前男友日前上節目時卻爆料他是不堪壓力選擇自殺，透露喬治過去曾告訴他「對巧克力、抗憂鬱藥以及可樂上癮」，因此相當困擾，更說自己很討厭聖誕節，因為多年來都沒有小朋友陪伴，直指他在聖誕節死亡「絕非巧合」，更斬釘截鐵說他死亡原因很有可能是「服藥過量！」

不過對這些繪聲繪影，喬治的表弟也反駁，表示不相信喬治麥可會自殺，也不相信說自己是第一個發現喬治麥可遺體的Fadi Fawaz，懇求警方快調查清楚，還給喬治麥可一個公道。

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(中時電子報)