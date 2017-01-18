網傳開槍對付反年改者 府譴責謠言將究責

年金改革國是會議22日將在總統府登場，網路卻流傳民進黨政府不排除開槍對付反年金改革者。總統府發言人黃重諺18日晚強烈譴責謠言，並將追究責任。(資料照片/張鎧乙攝)

年金改革國是會議22日將在總統府登場，網路卻流傳民進黨要在「總統府前放機槍、不排除開槍」對付反年金改革者的謠言。總統府發言人黃重諺昨晚鄭重澄清，並強烈譴責這種製造社會對立與仇恨的行為，也將請相關單位了解查明該行為的真實動機並追究責任。

黃重諺指出，這則謠言搭配的新聞截圖是他在回應媒體報導「小英人身安全能量又升級，府與官邸憲兵槍枝增反恐配備」，針對憲兵若遭砂石車衝撞，是否將開槍反制的問題，與年金議題毫無關係。

黃重諺表示，炮製謠言的人，惡意將兩件不相干的事情羅織成惡毒的網路訊息並大量散布，他強烈譴責這種製造社會對立與仇恨的行為，也呼籲民眾收到類似謠言簡訊時，務必先行查證，不要輕易轉傳，別讓自己成為傷害國家社會的謠言散布平台。

刑事局今天說，已介入偵辦，目前確定該訊息為不實謠言，呼籲民眾不要擔心，也不要再轉傳，避免以訛傳訛，造成社會不安與困擾，並且觸法。

(中時電子報)