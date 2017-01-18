年終大掃除 中市籲污水減量

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年終大掃除，家戶用水量大增。台中市環保局呼籲落實各種污水減量措施，包括清水肥、清除廚餘油脂及環保標章認證的無磷洗衣清潔劑等，減少髒污直接排入河川或排水溝渠。

依據行政院環保署分析，平均每人每日的家庭污水產生量約200公升，可區分為糞尿污水及生活雜排水（包含廚房污水、浴廁用水、洗衣用水及其他清潔用水等）兩類。其中糞尿污水約佔污染量的32.5%，生活雜排水佔約67.5%。

一般家庭的糞尿污水皆會進入化糞池處理，根據環保署資料顯示，化糞池每半年清理一次，處理糞尿污染效率可達51%，每年清理1次為28%，若沒清理則為3%。

環保局提醒，年終大掃除清理家中化糞池時，可利用市府於全市28個轄區清潔隊配置的46輛水肥車，提供水肥清運服務。

此外，廚房污水為主要生活雜排水污染源，為避免廚餘油脂污染水體，環保局建議，可先使用舊報紙、用過的餐巾紙吸取餐具油脂，避免油污堵塞排水管線，而洗米水可回收作為洗碗用途，減少使用化學清潔劑。1060118

(中央社)