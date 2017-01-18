年終大掃除 中市籲污水減量
年終大掃除，家戶用水量大增。台中市環保局呼籲落實各種污水減量措施，包括清水肥、清除廚餘油脂及環保標章認證的無磷洗衣清潔劑等，減少髒污直接排入河川或排水溝渠。
依據行政院環保署分析，平均每人每日的家庭污水產生量約200公升，可區分為糞尿污水及生活雜排水（包含廚房污水、浴廁用水、洗衣用水及其他清潔用水等）兩類。其中糞尿污水約佔污染量的32.5%，生活雜排水佔約67.5%。
一般家庭的糞尿污水皆會進入化糞池處理，根據環保署資料顯示，化糞池每半年清理一次，處理糞尿污染效率可達51%，每年清理1次為28%，若沒清理則為3%。
環保局提醒，年終大掃除清理家中化糞池時，可利用市府於全市28個轄區清潔隊配置的46輛水肥車，提供水肥清運服務。
此外，廚房污水為主要生活雜排水污染源，為避免廚餘油脂污染水體，環保局建議，可先使用舊報紙、用過的餐巾紙吸取餐具油脂，避免油污堵塞排水管線，而洗米水可回收作為洗碗用途，減少使用化學清潔劑。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。