深夜戲水 逃逸女外勞被逮
海巡署第五二岸巡大隊昨天深夜在台南市安平巡查，竟發現3名外籍女子在海邊戲水，趕往盤查勸離，結果查獲其中1名女子是逃逸外勞，將依法處理。
第五二岸巡大隊昨晚在台南安平抓寶聖地的觀夕平台巡查，發現3名女遊客戲水，因當時已深夜10時許，岸巡人員趕往盤查勸離，其中2人出示證件無誤，另1人卻神情緊張，無法拿出證件。
岸巡人員初判是逃逸外勞，將她帶回，經指紋查驗，確認是去年12月逃逸的印尼籍外勞。
五二大隊今天表示，因語言不通，暫將這名逃逸外勞留在隊部，待翻譯人員到場才能製作筆錄，了解這名外勞的逃逸細節。1060118
(中央社)
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