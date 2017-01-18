腹脹多日 當心大腸癌上身
8旬吳姓老翁腹脹多日，無法忍受，被檢出是乙狀結腸惡性腫瘤(俗稱大腸癌)造成阻塞與腹脹，緊急開刀。
台南市立安南醫院大腸直腸外科醫師吳嘉倫今天指出，吳姓老翁有高血壓、糖尿病史，醫師採用微創手術，確認腸子未因阻塞壞死，在消除腹脹及飲食逐漸恢復正常後，再施以「腹腔鏡大腸腫瘤切除手術」。
吳嘉倫表示，大腸癌傳統手術是以剖腹切除腫瘤，但因腸子腫脹，手術傷口較大，至少20公分，且不適合做腸道吻合，術後必需施做暫時性的腸造口。
若採用微創手術，傷口明顯縮小許多，以吳姓老翁為例，術後留下2個約5公分的傷口，其他較小傷口將隨著時間變得不明顯。
吳嘉倫說，微創手術的好處，不只是傷口小，在進步科技下，也能將病灶處看的很清晰，不會有拿不乾淨的疑慮。
另外，病人術後也因傷口小，疼痛較傳統手術輕微，願意較早下床，縮短術後住院天數，加快術後恢復正常生活的速度。1060118
(中央社)
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