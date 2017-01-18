前UN大使籲 部分駐沖繩美軍移駐台灣

前美國聯合國大使伯頓（JohnBolton）日前投書媒體，建議部分駐沖繩美軍移駐台灣，強調「美軍駐紮台灣可以強化東亞的軍事力」。(美聯社)

華爾街日報17日刊載前美國聯合國大使伯頓（JohnBolton）的投書，文中建議部分駐沖繩美軍移駐台灣，強調「美軍駐紮台灣可以強化東亞的軍事力」。

日本《共同社》報導指出，伯頓是小布希政府時著名的強硬鷹派代表，美媒盛傳美國準總統川普將任命他為副國務卿。

伯頓表示，對美軍的緊急應變體制而言，「台灣在地政學上是靠近東亞的國家，比起沖繩﹑關島更靠近南海 」，在台灣駐軍不僅可牽制積極擴張海洋勢力的中國，部分駐沖繩美軍遷移至台灣，「也有可能緩和引起美日摩擦的基地問題之緊張」。

(中時)