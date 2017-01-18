溫昇豪被爆酒駕？ 伊林澄清：報導全非事實
溫昇豪昨天參加直播節目，除了與粉絲分享近況之外，也介紹自己投資的酒館，未料為了節目效果，雖然現場開了紅酒品嚐，但堅守酒後不開車的他，卻被媒體以斗大標題「溫昇豪直播喝紅酒成鐵證，酒後竟開保時捷」，莫須有冠上「酒駕」罪名，這讓經紀公司伊林娛樂發文説明始末，澄清該報導不僅非事實，而重創溫昇豪的良好形象。
伊林娛樂表示，溫昇豪為了節目效果，雖然現場開了瓶紅酒，不過直播畫面中，可以清楚看見喝的量不及紅酒杯的五分之一，在訪談過程言行應對也相當清晰，對於平媒報導「酒精薰陶下臉紅紅」、「聊天眼神有點恍惚」等指證，完全就是扭曲事實，此外溫昇豪直播過程就再三呼籲不要酒後駕車，直播結束後也堅持「酒後不開車」原則，不僅未立即驅車離開，反而先是招待後援會粉絲幹部到店內聊天，接著又前往隔壁餐廳用餐，直到晚飯結束後才開車離開，這時距離直播結束已間隔兩小時，絕非像媒體報導一樣，酒後就立即開保時捷上路。
對此主持人狄志偉也替他喊冤，表示溫昇豪是非常愛惜羽毛的藝人，豈知返台立即接受各家媒體邀約受訪，卻被被誤指為酒駕，讓他個人感到非常無奈。
中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障
(中時電子報)
關鍵字：溫昇豪
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