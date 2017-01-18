贈店家酒測器暫停 交部訂標準值免爭議
交通部原計畫春節前，免費贈送3000至5000家餐廳商用酒測器，協助提醒客人喝酒不開車；不過，這項美意將暫停，交通部將先訂出商用酒測器標準值，避免引發爭議。
交通部去年底與經濟部、財政部等單位開會，決定在防制酒駕宣導上，加強宣導力道，選出3000家到5000家餐廳，試辦店家替客人做酒測，提醒喝酒不開車。
交通部洽詢國內外酒商，說都獲同意贊助餐廳商用酒測器，原本預計春節前發放，現在決定暫停。
交通部說，因發現商用酒測器和警用酒測器完全不同，只能以燈號警示是否因飲酒已達不適合開車程度，但無法精確告知體內酒精濃度，加上酒精需要有一段時間反應，很可能發生商用酒測器檢測沒問題，但上路遭攔檢時，在警用酒測器上過不了關的爭議。
交通部決定找經濟部標準檢驗局、工研院等相關單位，訂定商用酒測器標準值，在確定與警用酒測器不會有太大誤差後再推廣。
交通部提醒，民眾遵守喝酒不開車，絕對是最安全的做法。1060118
(中央社)
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