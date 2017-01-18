練腹肌猛做仰臥起坐 壯男險腎衰竭

一名28歲上班族，1個月前開始每週健身2次，為了練腹肌，上週末他在教練指導下，30分鐘內硬撐著做了近300下仰臥起坐，隔天肚子一用力就劇痛不已，送醫確診橫紋肌溶解症。

收治患者的三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡今表示，患者過去30分鐘內約可做100下仰臥起坐，但已經很久沒做，加上有教練在旁督促，即便做到一半已經累到不行，還是硬撐著做完300下，完全沒休息。

隔天一早，患者的尿液開始呈現烏龍茶色，下午更是腹部一彎腰、用力就痛得不得了，緊急掛急診，發現血液中的肌肉酵素已高於2萬，比正常值120高出逾百倍，險些引發急性腎衰竭，隨即住院治療。

很多人都聽過「橫紋肌溶解症」，但單看病名卻難看出個所以然，朱柏齡解釋，劇烈運動一旦超出體能負荷，肌肉細胞就會壞死溶解，肌肉裡的肌球蛋白、鉀離子、尿酸等物質會跑進血液，其中「肌球蛋白」是腎毒性物質，因為濃度太高，透過腎臟的時候造成腎毒性，無法代謝掉。

朱柏齡指出，其併發症包括急性腎衰竭、代謝性酸中毒、高血鉀症、高血磷症、高尿酸血症、心律不整、腔室症候群等，嚴重則得洗腎治療，甚至可能死亡。

運動過頭導致橫紋肌溶解症，在國外也有不少案例，朱柏齡說，2014年就有一名女性在健身中心上飛輪課，教練不斷增加腳踏車阻力，要求繼續努力騎，運動後她因身體不適就醫，診斷為橫紋肌溶解症住院，最後她憤而控告健身中心。

朱柏齡提醒，橫紋肌溶解症有幾項明顯症狀，包括運動超出負荷、運動肌肉痠痛、無力、尿液顏色變成深茶色，嚴重者可能還會感到噁心、嘔吐、食慾不振、全身虛弱，建議到醫院檢查，驗血確認肌肉酵素數值，驗尿檢查有無潛血反應。

他呼籲，運動造成的橫紋肌溶解症，不分年齡，只要超過體能負荷都是危險族群，民眾運動時要多喝水，也呼籲健身房教練別讓學員運動過度，若真的累了就應稍作休息。1060118

(中央社)