羅茲：一中無法協商 台海危機帶來風險
白宮副國家安全顧問羅茲說，美中關係奠基於一中政策，以整體美中關係看，這是無法協商的，也是危險的，台海危機升高帶來風險，將台灣扯入只會危及雙邊關係，不會有好處。
羅茲（Ben Rhodes）將隨歐巴馬政府卸任，今天他在華府外籍記者中心舉行最後一場記者會，說明任期內外交成就。
他回應有關川普（Donald Trump）政府有意調整一中政策，或將一中列為美中協商內容的提問時表示，「以整體美中關係來看，這是無法協商的。因為整個美中關係奠基於一中政策，這是基於上海公報等，過去已經協商過。」
他表示，雙方也許可以重開談判，但這（一中）是美國與全球最大國家達成的協議，也是美國同意推動的架構。
他說，在一中政策下，美國與台灣維持有效能的關係，台灣人民持續受惠於自己的政治制度與經濟。
羅茲並指出，這（調整一中政策）也是危險的。將台灣扯入，只會危及雙邊關係，不會有任何好處。台海危機升高會帶來風險，當今世界不希望再見到台海成為衝突點。希望（川普政府）看見與中國進行建設性協商產生的價值。
羅茲強調，中方不會在這件事（一中）上有變動，美國在中國身上學到一件事，當中國處理什麼是「中國」時，如果有人把其他議題或歷史傳承等也一塊納入，中國不會就此協商，所以很難說討論這項議題或推動其他協議，最後會成就什麼。1060118
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。