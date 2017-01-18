羅茲：一中無法協商 台海危機帶來風險

白宮副國家安全顧問羅茲說，美中關係奠基於一中政策，這是無法協商的，也是危險的，台海危機升高帶來風險，將台灣扯入只會危及雙邊關係，不會有好處。中央社記者廖漢原華盛頓攝 106年1月18日

白宮副國家安全顧問羅茲說，美中關係奠基於一中政策，以整體美中關係看，這是無法協商的，也是危險的，台海危機升高帶來風險，將台灣扯入只會危及雙邊關係，不會有好處。

羅茲（Ben Rhodes）將隨歐巴馬政府卸任，今天他在華府外籍記者中心舉行最後一場記者會，說明任期內外交成就。

他回應有關川普（Donald Trump）政府有意調整一中政策，或將一中列為美中協商內容的提問時表示，「以整體美中關係來看，這是無法協商的。因為整個美中關係奠基於一中政策，這是基於上海公報等，過去已經協商過。」

他表示，雙方也許可以重開談判，但這（一中）是美國與全球最大國家達成的協議，也是美國同意推動的架構。

他說，在一中政策下，美國與台灣維持有效能的關係，台灣人民持續受惠於自己的政治制度與經濟。

羅茲並指出，這（調整一中政策）也是危險的。將台灣扯入，只會危及雙邊關係，不會有任何好處。台海危機升高會帶來風險，當今世界不希望再見到台海成為衝突點。希望（川普政府）看見與中國進行建設性協商產生的價值。

羅茲強調，中方不會在這件事（一中）上有變動，美國在中國身上學到一件事，當中國處理什麼是「中國」時，如果有人把其他議題或歷史傳承等也一塊納入，中國不會就此協商，所以很難說討論這項議題或推動其他協議，最後會成就什麼。1060118

(中央社)