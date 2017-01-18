輪胎廠大火恐釋毒 醫：喘咳悶速就醫
中壢輪胎廠昨發生大火，毒物專家表示，輪胎燃燒不完全恐產生有毒戴奧辛，呼籲民眾緊閉門窗、戴活性碳口罩，並且多吃高纖、高維生素C水果，如有氣喘、咳嗽、胸悶儘速就醫。
桃園市中壢區泰豐輪胎工廠昨天下午傳出火警，火勢一發不可收拾，現場雖無人受困，但鐵皮建築全面燃燒，濃煙密布，桃園市政府消防局表示，今天清晨5時30分已將殘火處理完畢，完全熄滅。
長庚醫院腎臟科主任顏宗海表示，輪胎燃燒不完全很容易產生戴奧辛、一氧化碳、一氧化硫、二氧化硫、多環芳香碳氫化合物等有害物質，有毒氣體會刺激呼吸道，可能導致氣喘、咳嗽、胸悶等不舒服症狀，若有上述症狀，應儘速就醫。
擔心吸到有毒氣體，該如何預防？長庚毒物團隊也在已故俠醫林杰樑臉書提出5點呼籲，提醒在氣味還沒散去前應緊閉門窗、收回戶外衣物，如接觸外頭空氣應配戴活性碳口罩，家長們也盡量不要讓孩子在外玩耍。
飲食方面，專家提醒，可多喝水、多吃高纖維食物如青菜、全穀類，另像是高維生素C的水果，如番茄、芭樂、木瓜、柑橘等都有助排毒。1060118
(中央社)
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