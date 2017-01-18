彭政閔照常出席開訓 合約尚未揭曉
中華職棒招牌球星彭政閔今天出席中信兄弟隊開訓，上午隨隊練球，留下來的態勢明朗，但合約內容最快明天才會公開。
領隊楊培宏及彭政閔經紀公司的說法一致，雙方只差最後的細節。楊培宏前天說，不預設時間表，可能開訓前，也可能開訓後，都不一定。
彭政閔去年季後行使自由球員權利，但拋出「對球隊有感情，留在兄弟隊是優先選項」的意願。
在合約尚未公布的情況下，仍有自由球員身分的彭政閔出席球隊開訓，去留已無太大變數。據了解，球團將在18日宣布彭政閔合約。
中信兄弟連3年爭冠失利，今年教練團改組，啟用美籍總教練。介紹新進教練團是今天開訓儀式的焦點。1060118
(中央社)
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