果農棗子芭樂收成 警棗樂專案守護

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棗子、芭樂受到異常氣候及去年颱風風災影響，量少價昂，產區的高雄市警局仁武分局執行「棗樂專案」，加強日夜巡邏，守護農民辛苦心血。

高雄市警察局仁武分局今天表示，產區棗子、芭樂受到異常氣候及去年颱風風災影響，果樹被打得七零八落，產量減少，水果價格應聲而漲。

為防範棗子、芭樂的好價錢引來宵小覬覦，警方規劃於農曆春節前市場水果需求旺季時，執行「棗樂專案」，分別於白天、深夜等時段以密集巡邏班次交替，守護農民辛苦心血。1060118

(中央社)