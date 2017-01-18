銀髮族吞嚥困難 選擇質地軟食材

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衛生福利部朴子醫院曾有1名7旬婦人因吃較難消化的飯糰噎住送急診，最後仍不治；營養師毛柔壹建議，老年人吞嚥功能退化，烹調應避開較難咀嚼食材，可選擇質地軟的食物。

朴子醫院今天表示，日前1名7旬婦人吃飯糰當早餐，婦人因為年紀大，吞嚥功能退化，沒注意到飯糰內含蛋還未嚼食吞入，不幸噎住氣管送醫，雖然急救恢復呼吸心跳，送加護病房觀察，但最後仍因缺氧過久不治。

毛柔壹表示，老人吞嚥功能退化，烹調應避開較難咀嚼食材，可選擇質地軟的食物，配合蒸、煮等易使食物軟化的蒸調方式。

毛柔壹提供適合銀髮族食材料理技巧，包括烹煮米飯時，可酌增水量，使米飯較軟；根莖採燉煮較易軟爛；肉類可使用去筋的嫩肉，以蒸、煮、燉的烹調法或切成肉絲、剁成肉末；葉菜類可挑選嫩葉。

另外，可利用勾芡方式，使口感滑順，方便長者吞嚥，避免煎、烤、炸等烹調食物；瓜果類食材，選擇大黃瓜、冬瓜、絲瓜等，因質地軟爛，方便咀嚼。

毛柔壹指出，民眾若要做半流質飲食，將食物剁碎、絞細，加入南瓜泥、馬鈴薯泥或芝麻粉，除了增加營養密度外，也增加食物香氣與口味變化，還可利用天然辛香料，如香菜、蔥末、薑末等加入食物，增進食慾。

毛柔壹說，果菜機可用來處理硬質食物，如富含油脂的堅果類，選用低脂奶類混合攪拌；香蕉、西瓜、水蜜桃、木瓜、奇異果、哈蜜瓜等都適合老年人食用。1060118

(中央社)