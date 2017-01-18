綠帽罩頂 議員童仲彥：「情」天霹靂 想閉關

老婆外遇遭媒體大肆報導，童仲彥今在臉書表示，「情」天霹靂呀！(圖/童仲彥臉書)

童仲彥與李秀環合影。(周刊王提供)

民進黨台北市議員童仲彥夫妻失和，老婆李秀環被拍到數次帶男人回家過夜，並遭媒體大肆報導。童仲彥今在臉書秀創意春聯po文表示，「真的是雞童押奬！剛接到電話『情』天霹靂呀」！

根據《周刊王》報導，45歲的童仲彥與前妻育有一女，第二任妻子李秀環大童4歲；而李秀環先前有過兩段婚姻，共生有2女1男。童仲彥是她的第三任丈夫，兩人一起未生育。李秀環已和童分居半年多，經常在外面喝酒續攤，最近竟被媒體跟拍到數次帶老男人回家過夜，令他既氣憤又沮喪。

童仲彥今在臉書上，手持自製創意春聯po文表示，「真的是雞童押奬！剛接到電話『情』天霹靂呀」！另外，童仲彥也其line群組表示，「不知如何面對各位媒體好友，一夜沒睡了，想閉關一陣子，謝謝大家」！

網友留言表示，「她真可惡，讓你戴綠帽」，不過，童仲彥仍拜托「各位媒體

不要給『她』壓力」！

(中時電子報)