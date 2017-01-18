被綠委酸脫星 劉樂妍再嗆：上次罵我的現變超慘...

劉樂妍近日因一句「我是中國人」引起熱議。(圖／翻攝自劉樂妍臉書）

藝人劉樂妍因自稱「是中國人」，引起正反網友論戰，民進黨立委黃偉哲也酸她「脫星」，讓她忍不住回嗆「他才有病吧」，今(18日)他又再臉書回應，要對方鄭重道歉外，並再次重申「我不是脫星！」

劉樂妍透露，因為一句「脫星」，讓她的FB和微博像炸了一樣，不少人紛紛要她回應，不過她不知道對方是誰，後來看了維基百科，發現他學歴很高，又出國留過學，還是個大官，「難怪你把我看的很低...其實我很難過，非常傷心」。

她也澄清自己沒拍過三級片，也沒出過寫真集，如果這樣就是「脫星」，那台灣有一半以上女藝人都是了，她更反問對方政績是什麼，「看來看去沒重點，我還是不知道你為台灣做過什麼」，她更說上次另一個大官罵她後，家裡最後居然變超慘，她老公後來還被關瘋了。(吳淑珍之前曾罵「女F4」是亂源)

最後她表示不是說罵她，未來一定會怎樣，只是希望他要道歉，因為她可以接受公眾評論，但是不可以被公然侮辱，她要對方不要再惹她，因為「我不是脫星！」

(中時電子報)