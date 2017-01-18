詹家姊妹不敵大陸組合 澳網首輪出局

詹皓晴（下）與姊姊詹詠然在澳網女雙首輪落馬。（本報資料照片／李弘斌攝）

澳網雙打賽事18日全面登場，偏偏詹詠然、詹皓晴姐妹花還在尋找今年首勝手感，首輪面對中國大陸組合梁辰／楊釗煊，詹家姊妹痛失首盤4比1領先優勢，以5比7、2比6慘遭逆轉，於女雙首輪出局。

詹家姊妹在2017年頭3站賽事均於首輪出局，由於去年澳網打進8強，今年首輪落馬，等於去年在澳網拿的430分全部保不住，損失相當慘重。這也是姊妹倆從2015年澳網後固定搭檔以來，於四大賽最早出局的一次。

雙詹目前女雙世界排名並列第13位，本屆澳網為第6種子，對大陸組合一開始狀況不錯，兩度破發取得4比1領先。未料接下來兩人的發球局都在丟士後失手，第10局詹詠然雖以連兩記發球直接得分，救回兩個盤末點，但詹皓晴發球局沒有守住，以5比7讓出首盤。

第2盤詹家姊妹又先遭破發，第4局換詹皓晴發球時，與對手纏鬥6度丟士還是失守。儘管第5局總算回破，兩人仍無法挽回頹勢，最後詹皓晴反拍回擊過長出界，讓出勝利。

(中時電子報)