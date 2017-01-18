你心動了嗎？ 陸春節「租男友」市場正夯
雖說每逢佳節倍思親，但在當今的大陸社會中，單身的年輕男女最愁的不是帶什麼伴手禮返鄉，而是深怕回家又被催婚。這種現象讓腦筋動得快的業者，從一開始推出的「租女友」服務，到如今的「租男友」生意。隨著過年腳步日漸逼近，租金自然開始水漲船高，據大陸媒體探訪得知，單日租金約在1,000至1,500元人民幣（約5,000至7,500台幣）之間，女方連帶要支付交通等相關費用。
據大陸中新網報導，隨著春節連假腳步日漸逼近，讓不少大陸青年男女除了愁車票和伴手禮外，更擔心「每逢佳節被催婚」的家庭壓力，這讓繼出租女友之後，另一個新興行業「租男友」市場成為話題。中新網記者發現，愈來愈多男性將自己的身高、體重等資訊，貼上網路或論壇提供出租服務，然而這些「可出租者」收費不低，單日租金從1,000至1,500人民幣（約5,000至7,500台幣）不等，同時女方也必須支付交通、出遊等相關費用，男方則協助女性打點和應付來自親戚或家庭的催婚壓力。
然而整體過程是如何進行的呢？首先承租方與「男友」先行見面，如相互達成共識後則簽訂租約並先支付訂金，而在女方返鄉前會先套好相關對話與議題內容，避免在見到家長時因南轅北轍而穿幫。至於晚上就寢的方式，多數「男友」會事先聲明「綠色出租」，在協議中明文寫入分房睡，以防任何節外生枝的狀況。不少「男友」坦承都是因為缺錢花用，才會想出出租自己來賺錢。
對此一畸形的現象，婚戀專家認為這反映不少年輕男女在無法或不願與父母溝通之下，採用「租友」的方式來暫時滿足老人家的需求，這其實是一種消極且欺騙的緩兵手段，絕非長久之計。但律師也提醒使用此服務的青年朋友，雖合同與服務之間並無觸犯法律，但仍需提防任何可能的突發狀況，以免得不償失。快速發展的大陸社會，除了居住、工作和經濟壓力之外，恐怕「催婚/逼婚壓力」才是眾多青年男女心底的痛。
(中時電子報)
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