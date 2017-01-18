NBA》保羅船長受傷 快艇面臨危機

船長保羅(左)左手拇指受傷，必須動刀休息6-8周，快艇面臨戰力空缺危機。(美聯社資料照)

快艇雖然在17日輕鬆擊敗雷霆，但頭號大將保羅船長卻傷了手指，18日經過核磁共振檢查後相當嚴重，必須盡快開刀處理，初步估計得休息6-8周，不但錯過明星賽，而且也將造成快艇的危機。

飽受傷兵所擾的快艇，大前鋒葛瑞芬先前膝蓋動手術已經休息超過1個月，最快要等到下周才能復出，原本期望看到完整陣容的洛城球迷，沒想到要失望了，因為，保羅在前役上半場傷到左手拇指，導致韌帶撕裂傷，預估3月中旬才能歸隊。

(中時電子報)