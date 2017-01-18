年金改革網路謠言 警主動調查偵辦

我要評比

針對近日網絡有人刻意散播「總統府前放機槍」、「不排除開槍」來對付反對年金改革者的網路謠言，警政署表示，刑事局已積極主動調查偵辦，追查散播不實的來源，依法究辦以正視聽。

警方提醒，該訊息是不實謠言，民眾不要擔心，也不要轉傳，以免觸法及以訛傳訛，造成社會不安與困擾。

(中時)