Rain親筆信：明天要和金泰希結婚了

南韓歌手兼演員Rain（鄭智薰）與相戀達5年之久的演員女友金泰希，19日將在雙方家人的見證下，在天主教堂舉行婚禮。

南韓「體育東亞」今天在頭版以「她是我最好的禮物─Rain親筆信閃電發表與金泰希的結婚喜訊」為標題，報導兩人明天將在教堂進行「007般的結婚典禮」。

Rain於17日透過個人Instagram發布親筆信說，「現在我就要成為一家之長，做為優秀的丈夫和男人，不論是我困難時，還是幸福時，她都陪伴在我左右，給我許多感動。我們兩人已累積了深厚的信任和感情，終修正果。由於當下時局不穩，婚禮盡量低調舉行。」

Rain還說，婚後再慢慢考慮「造人計畫」，定要成為一對模範夫妻。

2011年，Rain和金泰希拍攝廣告而相識，2012年秋天開始交往，2013年1月1日戀情公開。之後，兩人在長達5年的戀愛長跑中沒有出現任何負面新聞，實屬圈內模範情侶。

據報導，2014年到2016年間，兩人幾度被傳婚訊，但都被否認。

近日，Rain時隔3年推出新歌「最好的禮物」受到關注，這首歌由鳥叔PSY和Rain共同作詞，被認為是向金泰希的求婚曲。

Rain於2002年發布單曲正式出道。2006年和2011年，Rain兩次入選美國「時代週刊」評選的「100位最具影響力人物榜」。

Rain還唱而優則演，以2003年出演電視劇「尚道上學去」為起點，參與眾多影視作品，包括在亞洲紅極一時的「浪漫滿屋」、好萊塢動作片「忍者刺客」、中國大陸電視劇「克拉戀人」等。

金泰希畢業於南韓名校國立首爾大學，是南韓演藝圈公認的第一才女。以電視劇「天國的階梯」出道後，除了演出諸多影視作品外，金泰希也是出鏡率最高的廣告女星之一。1060118

(中央社)