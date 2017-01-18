三星少主李在鎔將應訊 法官裁是否逮捕
三星集團（Samsung Group）領導人李在鎔（Jay Y. Lee）今天抵達首爾獨立檢察組，即將前往法院聽證會，法官將裁定是否就他涉嫌介入震撼南韓的貪汙醜聞逮捕他。
路透社報導，48歲的李在鎔穿著深色大衣並繫著紫色領帶現身，在進入獨檢組辦公室時沒有回答記者問題。他將從獨檢組搭車前往首爾中央地方法院。
獨立檢察官16日表示，將以涉嫌行賄、侵吞與偽證為由，針對三星集團第3代領導人李在鎔申請逮捕令。
李在鎔上週在首爾獨檢組辦公室遭偵訊22小時，否認有任何不法行為。
法院官員昨天向路透社表示，聽審會預計於當地時間今天上午10時30分召開，法官可能會在午夜過後才宣布裁決。（譯者：中央社張曉雯）1060118
(中央社)
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