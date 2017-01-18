酒後起口角 2遊民互毆送醫

新北市汐止火車站今天上午8時許發生鬥毆案，李姓遊民與詹姓遊民酒後一言不合，雙方出手互毆，過程中詹男脖子遭對方持酒瓶劃傷送醫，李男則被警方帶回派出所做筆錄，後續將依傷害罪偵辦。

警方表示，李姓男子（31歲）沒有工作，平日在車站一帶遊蕩，與另名無業的詹姓男子（40歲）熟識，今天上午8時許兩人在汐止火車站廣場喝酒閒聊，李男酒後疑似不滿遭詹男辱罵，雙方大打出手；過程中詹男遭李男持酒瓶碎片劃傷頸部，當場血流不止送醫救治，雙方鬥毆過程全被民眾目擊報警。

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(中時)