桌球》江宏傑代言的台北燈節宣傳影片出爐了
江宏傑今年元旦在台北與日本人氣桌球奧運代表隊女選手福原愛完成矚目的夢幻婚禮。人氣扶搖直上的小傑，在馬不停蹄的訓練與準備婚禮的空檔中，抽空為台北燈節拍攝代言宣傳影片，終於在18日熱騰騰出爐了，影片以充斥於現代人生活中不斷出現的訊息聲，帶出台北燈節的「燈燈梗」。
拍攝這支宣傳影片的資深導演于永傑表示，根據他多年執導知名歌手MV與拍攝台北市長柯文哲影片的經驗，江宏傑的演技一次到位，讓他非常驚喜，于永傑說：「本來以為他會有些羞澀放不開，但現場跟他簡單溝通劇情，一開機他馬上做出我們想要的感覺，非常厲害。」
拍攝當天台北市觀光傳播局局長簡余晏也特別到場探班，在看完影片成品後，簡余晏表示，台北燈節國際化，在舊城區注入新元素，透過代言活動，熱忱歡迎日本、韓國、亞洲及歐美遊客來臺北一遊，小傑代言不只是為燈節加分，他所代表的也是為國家光榮、城市光榮打拚的運動家精神，這也正是台北市的精神，整個感覺非常適合這次台北燈節要傳達的味道。她進一步指出，即將參加今年世大運的江宏傑，不只是最棒的運動員，更是最完美的代言人。
而衝著江宏傑在日本逐漸攀高的人氣，這次他代言的台北燈節宣傳影片，也特別製作了日文版本，希望吸引日本觀光客來看燈節，也來看小傑。
在台北的婚禮一結束，江宏傑馬上飛往歐洲訓練，1月底再飛到日本準備2月初在日本場的婚宴，2月4日將抽空飛回台參加台北燈節的開幕式，同時也會到這次燈節的世大運互動體驗專區(扭蛋區)，與現場民眾一同參與體驗這個特殊的燈區。影片連結：https://youtu.be/ztsl726suEg
(中時電子報)
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