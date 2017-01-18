林萬億赴立院溝通 在野三黨：未獲訊息

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行政院政務委員林萬億今天將到民進黨立法院團溝通年金改革議題，不過，包括國民黨團、親民黨團、時代力量黨團都表示，沒有接獲任何林萬億要拜會的訊息。

總統蔡英文日前指示要做好年金改革方案溝通，行政院政務委員林萬億下午將赴民進黨立法院黨團，向立委報告年金改革委員會進度，及接下來的國是會議、修法等進行方式，爭取立委支持。

立法院長蘇嘉全主持朝野協商前受訪時表示，沒有接到林萬億要拜會立法院的訊息，可能是來溝通年金改革，「很好啊」。

他說，多溝通彼此之間就會知道改革的方向，林萬億有必要跟各界溝通，尤其是立法院。

媒體問到，為何林萬億只找民進黨團溝通，蘇嘉全說，這應該去問林萬億。

國民黨立法院黨團總召廖國棟、親民黨立法院黨團幹事長周陳秀霞都表示，沒有接獲任何林萬億要拜會黨團的訊息。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，時代力量也沒有接獲林萬億要拜會的訊息，不太清楚林萬億有沒有來立法院，時代力量黨團希望聽聽林萬億的腹案是什麼，也希望林萬億聽聽時代力量的立場，並與林萬億溝通。1060118

(中央社)