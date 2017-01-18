學者：川普撼動一中 美台宜低調深化關係

美國總統當選人川普與總統蔡英文通電話，成為美國學界議論焦點。約翰霍普金斯大學教授卜道維今天指出，深化未來美台關係，最好是以「低調安靜」的方式進行。

美國企業研究所（AEI）亞洲研究主任卜大年則認為，美國總統當選人川普質疑美國為何要遵守中國所定義的「一中」，是針對中國，而非台灣。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天舉辦兩岸關係研討會，除卜大年（Dan Blumenthal），包括約翰霍普金斯大學教授卜道維（David Brown）及兩岸交流願景基金會董事劉世忠都參與對談。

選前曾簽署反對川普的卜大年近來指出，川普與總統蔡英文通話後、讓台灣成為美國輿論焦點，而川普更直接撼動美國兩黨歷屆政府都遵守的「一中政策」，但他認為，台灣毋須過度憂慮。

卜大年受訪指出，台灣人民憂慮會成為美中談判的「籌碼」是被誤導，他不認為川普打算要「重新談判一中」，川普要表達是「不懂美國為何要遵守『中國所定義的一中』」，這兩者有很大不同。

不過，回顧過去美國與中國交涉的歷史，台灣仍會受影響，卜道維則指出，台灣夾在美、中兩強權間、確實不容易，而過去的美中談判，也讓台灣不是贏家，實情確實讓台灣有理由憂心，但他「無法想像川普上台後，美中會簽署第四公報」。

他認為，台灣能依靠的就是美國身在其中的好友，必須能朝著把台灣的利益納入考量的方向。

至於未來兩岸間能否找到相處的模式，卜道維則說，他希望兩岸能找到雙方都能接受的一種說法，他觀察到，北京與台北日前也都有透露希望能繼續朝這方向努力，「我希望這能持續，（雖然）我不樂觀，但希望能繼續（朝此）努力」。

至於蔡總統與川普通電話，招致北京的強烈不滿及一連串外交打壓與反應，卜道維則說，「台灣的總統有機會能和美國總統通電話，蔡總統如果不打，她會被台灣人民強烈批評；反之，就算蔡總統不打這通電話，能因此獲得北京讚賞嗎？我猜不會，是我，我也會打這通電話。」

對於深化未來的美台關係，他則建議，最好是以「低調安靜」的方式進行。

劉世忠則表示，蔡總統和大陸國家主席習近平都有各自更優先關切的內政議題要處理，對台灣而言，趁川普上任、美國有機會微調「一中政策」的機會，台灣應在像是安全防衛及軍事情資交流上、以低調機密的方式進行。

至於美台經貿關係，他則說，跨太平洋夥伴協定（TPP）對台灣本來就是很有挑戰的高標準協定，而強化美台經貿關係勢必有一些市場准入上的議題得處理，他認為，政府若能鼓勵台商多到美國投資，對商人出身的川普而言，會很看重這樣清楚的訊號。1060118

(中央社)