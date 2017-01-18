輪胎廠大火污染濃度降 環署：影響不大

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環保署今天表示，中壢輪胎廠大火雖然導致懸浮微粒、細懸浮微粒及二氧化氮濃度有增加，但仍符合標準，今天一早也會逐漸稀釋，影響不大。

桃園市中壢區輪胎工廠昨天發生大火，延燒逾6小時，昨晚近10時撲滅火勢，但大火造成空氣污染。

對此，行政院環境保護署今天表示，大火煙團分布一開始衝到1公里高，隨後污染物皆在近地表300公尺內傳送。

部分殘存煙塵可能隨邊界層下降而累積，今天清晨之後開始往西南向移動，主要的影響範圍為桃園市中壢區及起火點下風處平鎮區、楊梅區及新竹地區，最大著地濃度點位於新竹附近。

環保署表示，懸浮微粒、細懸浮微粒及二氧化氮濃度在火災之後雖有增加，在17日晚間8時至9時間增加到最高濃度，但均符合空氣品質標準，各項污染物在18日凌晨起，濃度已大幅降低，早上後可望擴散稀釋，影響不大。

酸雨部分，環保署說這兩天不下雨，因此不用擔心酸雨問題，預估週四下午風勢漸增強，會將空氣帶往台灣海峽稀釋。

另外，針對廢輪胎燃燒可能產生的戴奧辛，環保署已開始進行附近環境採樣，監控火災後之環境變化，戴奧辛採樣後，分析需花4天時間。1060118

(中央社)