疑與妻子吵架 夫偕2子燒炭身亡

新竹市1名李姓男子，疑與妻子吵架，偕7歲及4歲2名幼子在家中燒炭輕生，18日清晨警消破門救援，仍來不及挽回生命。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 106年1月18日

新竹市一名李姓男子，疑與妻子吵架，偕2名幼子在家中燒炭輕生，今天清晨警消破門救援，仍來不及挽回生命，詳情由警方調查釐清案情。

新竹市政府消防局今天清晨接獲民眾報案，前往一處民宅進行救護，抵達現場後，屋內無人回應，於是使用三用橇棒破門進入，在房內發現1名男子、2名孩童躺在床上，均已無生命跡象且出現屍斑，一旁則有燒盡的炭盆。

警方調查，男子與兩名幼子（分別是7歲及4歲）為父子關係，初步研判為夫妻吵架，釀成這起悲劇，警方持續在現場搜索是否留有遺書，同時尋找死者家屬釐清案情。

新竹市消防局與警方均呼籲，如遇困境或不愉快的事，切勿獨自面對負面情緒，自殺不能解決難題，求助才是最好的路。1060118

(中央社)