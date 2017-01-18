波頓：美國現應對一中政策表達不同看法

美國前駐聯合國大使波頓今天表示，對許多人而言，美國的「一中」政策就像主禱文一般神聖不可質疑，但那是1972年的決定，現在是美國對一中政策表達不同看法的時候。

波頓（John Bolton）在「華爾街日報」（WSJ）就美國的一中政策發表專文後，在福斯新聞網（Fox News）繼續說明他的看法。

波頓指出，對許多人而言，一中政策已變成魔咒，就像主禱文一般神聖不可質疑，但問題是，那是1972年的決定。時代已經改變，特別是中國在南海與其他地區耀武揚威。中方也重新評估一中意義，試圖說服別人相信他們的詮釋，並意圖控制。

他說，現在是美國對一中表達不同看法的時候，並以各種可行方式執行美方政策，包括增加美台防衛合作。波頓指出，這是他個人看法，並未與總統當選人川普（Donald Trump）討論。

他表示，美國國務院、學界與商界等主流看法不重視台灣，對他們來說，台灣猶如難以面對的島嶼，台灣已是2000多萬人的民主國家，更讓這些人不想去面對，但台灣已經存在，在可見未來也不會屈服於中國。

波頓說，美國瞭解台灣狀況，必須在思考中國策略時，也考量如何廣泛的維繫美台關係。

波頓抨擊說，每當北京咆哮時，華府外交建制派人士會說，「最好什麼都別做，免得進一步觸怒中方。」北京不需要付出成本就可獲益，當中根本沒有所謂的你來我往。北京一開口，這些人就會說，中國持有大批美債，美國得屈服。

但波頓認為，美國應把各種事攤在檯面上，中方宣稱南海是他們的省分，美國不會接受，中方也愛提美台軍事合作，那大家就坐下來談吧。

對於美國提升對台軍事關係，甚至恢復駐軍台灣的建議，許多人認為北京將為此震怒。波頓對此回應說，美國過去長期在台有軍事設施與派駐人員，前總統卡特（Jimmy Carter）1979年不再承認中華民國，國會當時以台灣關係法回應，美國在立法上有能力提升美台軍事關係，中國如果不喜歡，這會是雙方亟待討論的主題。

他強調，協商不過是技巧，美國需要的是策略，並檢視美國在東亞的利益，例如區域穩定和自由航行等。中國目前以各種手段威脅到美國，但歐巴馬政府過去沒有回應。

對於川普可能調整一中政策的揣測，準白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）指出，川普瞭解一中政策的重要性，相信他會運用在商界的整合協商謀略，為美國謀取最大利益。1060118

(中央社)