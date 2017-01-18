紐時擬縮減編輯部 挪500萬美元報導川普

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「紐約時報」（NYT）今天表示，今年將調整經營策略，裁減編輯部預算，但投資500萬美元報導川普政府。

法新社報導，時報重要幹部提出的「2020團隊」（2020 Group）報告，概述這份知名日報為在數位時代保持競爭力和挪移資源的計畫。

總編輯巴奎（Dean Baquet）與副總編輯周看（JoeKahn）在備忘錄中表示，「今年會減少預算」，近期就會公布具體計畫，「我們不能假裝沒有財務壓力」。

編輯部大約1300人的紐時，是世界上最大型新聞組織之一，但近來因讀者從紙本轉向網路新聞，紐時獲利大幅減少，經營備感壓力。

巴奎與周看表示，他們把這次調整看成紐時編輯部的重新定位的必要機會，而非縮減。

「我們致力保護原創新聞採訪與報導的投資，時報對讀者生活才能這麼地不可或缺。」

這項計畫也包括「額外投資500萬美元，讓我們能對即將上任的川普政府做更多報導」。

備忘錄指出，可能遭到裁減的包括編輯人力，「有太多的疊床架屋，太過的干預報導，太多人介入小幅修改」報導。

「我們必須脫離重複且通常低價值的字斟句酌，這樣脫慢我們的腳步，耗費太多成本，也妨礙了對述說故事的實驗。」

巴奎和周看還表示，未來紐時將強調「編輯部的影像新聞」。

「影像第一的記者應參與流程中較初期的階段，不只參與形式的塑造，也參與報導的內容。」

「這項改變將包括文化、結構與人力的重大改變，以及訓練和工具的投資，應該有更多的文字與影像記者齊聚一堂，經常性的合作。」1060118

(中央社)