NBA》林書豪即將歸隊？ 艾金生審慎評估

林書豪雖自認已能上場，教頭艾金生仍不敢大意。(美聯社資料照)

籃網18日在主場迎戰東區強敵暴龍，總教練艾金生（Kenny Atkinson）賽前依舊宣布林書豪續掛免戰牌，不過他指出會審慎評估林書豪復出的時間，可見得球迷有機會在下周看到豪哥在球場上打球的英姿。

林書豪的大腿傷勢已經休養3周，他日前接受訪問時表示若憑自己感覺決定，他早就可以上場了，但林書豪是籃網的重要資產，因此在面對傷勢上格外謹慎，

艾金生強調，林書豪的傷勢確實已有大幅度好轉，但在保護他的原則下，將繼續評估林書豪的復出時程。

林書豪本季只出賽12場，平均13.9分、5.8助攻，在他缺陣的這3周，籃網不但1勝難求，還吞下10連敗，戰機至今未達10勝，續坐聯盟爐主。

(中時電子報)