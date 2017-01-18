不敵第2種子 莊佳容連5年澳網首輪止步

莊佳容在澳網首輪止步。 (本報資料照片／鄭任南攝)

2007年莊佳容曾在澳網拿下女雙亞軍，近來墨爾本卻不是她的幸運地，本屆澳網她和美國正妹（Nicole Gibbs）搭檔，但籤運不佳，首輪就碰上第2種子馬泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands）與沙法洛娃（Lucie Safarova），以1比6、5比7落敗。

莊佳容這次籤運不好，讓她怨嘆的四大賽1輪魔咒也還無法解除。自從2015年美網打入第2輪後，莊佳容已連5次在四大賽首輪出局，只能寄望法網「破繭」。

(中時電子報)