離婚Selina近一年 阿中思考「還要聯繫？」
Selina與前夫張承中（阿中）去年3月無預警宣布離婚，但阿中卻仍成為媒體跟拍對象，加上日前他還被拍到在大街上深吻女主播，可事後卻只認識朋友。他近來接受專訪，透露其實到去年底都還有和Selina約吃飯、打球，可這些日子以來，他開始思考是否還要聯繫，就怕再對她造成困擾。
阿中與Selina情牽9年，但兩人去年3月宣布離婚，讓他又被外界放大檢視，阿中近日接受《鏡週刊》專訪時，透露老被稱「我是誰的誰」這句話蓋過一切，可自己「不喜歡這個頭銜，從以前到現在都不喜歡。」更感嘆「Selina的丈夫、前夫都不好當。」
可阿中不怪Selina，可他遺憾「要同苦卻不能同甘。」就連先前他和朋友喝酒唱歌被拍，讓他相當無奈。更透露其實到去年10年，兩人都還是有聯絡，一起吃飯、打羽球等，但因為工作忙才抽不出時間碰面，阿中也說「他認真思考，未來到底還要不要跟前妻繼續聯繫，或是分道揚鑣，才不會對Selina造成困擾。」至於被問到Selina若有新對象是否會祝福？阿中強調當然祝福，「如果她有好對象…希望比我好。」
(中時電子報)
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