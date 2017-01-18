圖斯克：對英脫歐有更真實想像

歐洲理事會主席圖斯克今天指出，英國首相梅伊針對脫歐計畫所作演說，對英國的規劃提供「更真實」想像。法國總統歐蘭德則告訴梅伊，希望談判越早開始越好。

法新社報導，圖斯克（Donald Tusk）發文說：「令人難過的過程，超現實主義的時代，但至少對英國脫歐作出更真實的聲明。歐盟27國團結一致，準備就緒將展開（里斯本條約）第50條啟動後的談判。」

梅伊（Theresa May）說，她將在3月底前援引里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條，啟動脫歐談判。

另外，歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）的發言人指出，榮科「有興趣地」聽取對梅伊演說所作簡報。這名發言人說，榮科和梅伊經常聯繫，「兩位領袖預定今天稍晚禮貌性通電話」。

路透社報導，法國總統府艾里賽宮消息來源指出，在梅伊今天演說確立跟歐盟貿易集團一刀兩斷的路線後，歐蘭德（Francois Hollande）跟她通過電話。這名消息來源說：「總統注意到這項澄清，在計劃3月底前（啟動）退出的公告後，表示他希望談判越早開始越好。」

這名消息人士還說，梅伊告訴歐蘭德，有意以1項貿易協定的架構來建立跟歐盟的經濟關係，同時強調兩國在安全和國防等領域合作的重要性。

德國經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）今天則歡迎梅伊的明確表態，並表示迅速且按部就班地走下去，這很重要。

他在給媒體的電郵中指出：「對於英國的決定，現在終於更清晰一點，這樣很好。不會有挑肥揀瘦，這也很清楚。想進入共同巿場的人也必須是這個政治聯盟成員。」

嘉布瑞爾提到：「英國依然是歐洲的一部分，也會是我們想維持密切夥伴關係，以及在我們幫助解決當前全球問題時，不可或缺的友邦。」

與此同時，1名法國外交消息人士指出，由於已出現若干懷疑，梅伊在談判之前作出脫離歐盟的承諾有其效用。但這名人士也強調，退出這個單一巿場將使英國金融公司的「歐盟護照」遭到剝奪，「那是肯定的」。（譯者：中央社何宏儒）1060118

(中央社)