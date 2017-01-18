獅子會百年慶 中華郵政發行紀念郵票

今年適逢國際獅子會成立100週年，中華郵政公司將在20日發行紀念郵票，1套2枚，面值分別為新台幣5元及15元。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 106年1月18日

今年適逢國際獅子會成立100週年，中華郵政公司將在20日發行紀念郵票，1套2枚，面值分別為新台幣5元及15元。

中華郵政說，這組紀念郵票以100與國際獅子會logo，搭配和平白鴿及飛揚的彩帶，傳達慶賀百週年，以清新自然的插畫設計風格表現獅子會服務的精神。

配合紀念郵票發行，中華郵政特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前在今天發售；另製作預銷首日戳套票封，在郵票發行當日供售，民眾可至全國各地郵局選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。1060118

(中央社)